3 Авг. 15:02 2019-08-03T15:04:41+03:00

Украинский диверсант, который подорвался на мине при попытке прорыва, скончался в больнице. Фото: Фейсбук

Изменить размер текста: A A

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что один из украинских диверсантов, чья группа при попытке проникновения в Республику 2 августа подорвалась на своем же минном поле у донецкого аэропорта, скончался в больнице.

- По имеющейся информации, один из нападавших боевиков – старшина Бережно А. А. – от полученных ранений умер в госпитале. Второй раненый – младший сержант Сидельников В. В. – находятся в критическом состоянии, а третий – Песков С. В. – уже выписан их медицинского учреждения, – заявил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства отметил, что для всех троих эта попытка выхода на позиции была, своего рода, экзаменом после обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU