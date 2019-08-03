2019-08-03T15:04:41+03:00
Политика

Украинский диверсант, который подорвался на мине при попытке прорыва, скончался в больнице

Об этом сообщили в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики
Никита МАКАРЕНКОВ
Поделиться:
Комментарии: comments3
Украинский диверсант, который подорвался на мине при попытке прорыва, скончался в больнице. Фото: ФейсбукУкраинский диверсант, который подорвался на мине при попытке прорыва, скончался в больнице. Фото: Фейсбук
Изменить размер текста:

Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов сообщил, что один из украинских диверсантов, чья группа при попытке проникновения в Республику 2 августа подорвалась на своем же минном поле у донецкого аэропорта, скончался в больнице.

- По имеющейся информации, один из нападавших боевиков – старшина Бережно А. А. – от полученных ранений умер в госпитале. Второй раненый – младший сержант Сидельников В. В. – находятся в критическом состоянии, а третий – Песков С. В. – уже выписан их медицинского учреждения, – заявил Безсонов.

Представитель оборонного ведомства отметил, что для всех троих эта попытка выхода на позиции была, своего рода, экзаменом после обучения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время обстрела Спартака ранен военнослужащий ДНР
В Донецке горел роддом Вишневского
Погода в Донецке на неделю 5 - 11 августа 2019: дождей практически не будет, но зонтики прятать не стоит
В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ
Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»
В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей
ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины
У природы нет плохой погоды? Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший
Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов
В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом