«Война не остановила торговлю, а только усложнила маршрут доставки»: Фиточаи из ДНР продают в аптеках Беларуси
На аптечных полках в Беларуси можно заметить фиточаи, которые были сделаны в Донецкой Народной Республике. И прекращать поставки из Республики в Беларуси не собираются. Об этом рассказала в интервью БелСат ТВ исполнительный директор «Юмитком» (фирмы-поставщика медикаментов в Беларусь) Жанна Зайко.
— Раньше поставки шли напрямую из Украины. Сейчас идут через территорию России – в этом основная проблема. Но мы остаемся прямым импортером, работаем без посредников, — отметила Жанна Зайко.
Таким образом, все деньги, которые идут с продажи фиточаев Беларуси, переходят в бюджет Республики. Однако Украина не одобряет такого сотрудничества.
Согласно украинскому законодательству, любая торговля с предприятиями Донецкой или Луганской Народной Республики, расценивается, как финансирование «терроризма». Но в фирме «Юмитком» не видят в импорте фиточаев ничего криминального.
ИСТОЧНИК KP.RU
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