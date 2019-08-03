2019-08-03T13:16:19+03:00
Экономика

«Война не остановила торговлю, а только усложнила маршрут доставки»: Фиточаи из ДНР продают в аптеках Беларуси

Продукцию из ДНР можно купить в Беларуси
Екатерина Сорока
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Также Жанна Зайко добавила, что фирма «Юмитком» сотрудничает с местными производителями уже на протяжении десяти лет. Фото: belsat.euТакже Жанна Зайко добавила, что фирма «Юмитком» сотрудничает с местными производителями уже на протяжении десяти лет. Фото: belsat.eu
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На аптечных полках в Беларуси можно заметить фиточаи, которые были сделаны в Донецкой Народной Республике. И прекращать поставки из Республики в Беларуси не собираются. Об этом рассказала в интервью БелСат ТВ исполнительный директор «Юмитком» (фирмы-поставщика медикаментов в Беларусь) Жанна Зайко.

— Раньше поставки шли напрямую из Украины. Сейчас идут через территорию России – в этом основная проблема. Но мы остаемся прямым импортером, работаем без посредников, — отметила Жанна Зайко.

Таким образом, все деньги, которые идут с продажи фиточаев Беларуси, переходят в бюджет Республики. Однако Украина не одобряет такого сотрудничества.

Согласно украинскому законодательству, любая торговля с предприятиями Донецкой или Луганской Народной Республики, расценивается, как финансирование «терроризма». Но в фирме «Юмитком» не видят в импорте фиточаев ничего криминального.

ИСТОЧНИК KP.RU

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