Авдеевка признана городом с высокой детской смертностью

3 Авг. 11:33 2019-08-03T12:09:13+03:00

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"Освобожденная" Украиной Авдеевка вошла в перечень городов Донецкой области, в которых зафиксирована высокая детская смертность в первом полугодии 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Департамента здравоохранения Донецкой облгосадминистрации.

Всего за 6 месяцев текущего года в Донецкой области родились 5140 детей, из которых в роддомах умерли 46 новорожденных.

При этом в Авдеевке, наряду с городами Покровск, Краматорск и Константиновка показатели детской смертности превышают областные показатели.

Департамент здравоохранения Донецкой ОГА уточняет, что причины детской смертности следующие: 73% — связаны с беременностью и родами, 13% — врожденные недостатки развития, 3% — инфекционные болезни, 3% — болезни нервной системы, 3% — болезни органов дыхания, 3% — внезапная смерть, 2% — новообразования.

Не удивительно, если учесть, что многие врачи покинули город, а роддом после трагической гибели в нем роженицы вместе с ребенком, так и не открылся. Освобожденные Украиной города все больше скатываются к хуторам, где бабы в поле рожали, а лечили всех мольфарки. А дончане с этих территорий все чаще едут за качественной медицинской помощью в ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU