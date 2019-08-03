Александр Розенбаум посвятил песню детям Донбасса
Александр Розенбаум не побоялся реакции либеральной тусовки и посвятил песню детям Донбасса.
Премьера прошла в конце июня в Большом концертном зале "Октябрьский" в Питере Александр Розенбаум презентовал песню, которую посвятил детям Донбасса.
Песню абсолютно пацифистскую, не принимающую ни одну сторону, которой выгодна война.
- Я редко пишу песни на слова других авторов, но мне прислали стихи Олега Русских из Казахстана и я не смог спать всю ночь, до того они меня потрясли, - рассказал Александр Яковлевич. – Я созвонился с Олегом, это простой человек и его мысли полностью совпали с моим четверостишьем: «Христианин ты или иудей, Коран ли держишь в помыслах своих, молясь о счастье собственных детей, подумай хоть немного о чужих».
Рассказ в песне идет от имени маленького мальчика, выскочившего из дома за стрекозой и в тот же миг настигнутого снарядом. Врачи не смогли его спасти. Именно эта, оборвавшаяся по вине взрослых жизнь, кричит в строках песни.
Исполнение было настолько мощным, что заставило подняться зал в "Октябрьском".
ИСТОЧНИК KP.RU