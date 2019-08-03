2019-08-03T18:50:50+03:00
Политика

Александр Розенбаум посвятил песню детям Донбасса

Премьера прошла в Питере и заставила подняться весь зал, люди плакали
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
Поделиться:
Розенбаум передал всю боль дончан своим исполнением. Фото: Евгений ОдиноковРозенбаум передал всю боль дончан своим исполнением. Фото: Евгений Одиноков
Изменить размер текста:

Александр Розенбаум не побоялся реакции либеральной тусовки и посвятил песню детям Донбасса.

Премьера прошла в конце июня в Большом концертном зале "Октябрьский" в Питере Александр Розенбаум презентовал песню, которую посвятил детям Донбасса.

Песню абсолютно пацифистскую, не принимающую ни одну сторону, которой выгодна война.

- Я редко пишу песни на слова других авторов, но мне прислали стихи Олега Русских из Казахстана и я не смог спать всю ночь, до того они меня потрясли, - рассказал Александр Яковлевич. – Я созвонился с Олегом, это простой человек и его мысли полностью совпали с моим четверостишьем: «Христианин ты или иудей, Коран ли держишь в помыслах своих, молясь о счастье собственных детей, подумай хоть немного о чужих».

Рассказ в песне идет от имени маленького мальчика, выскочившего из дома за стрекозой и в тот же миг настигнутого снарядом. Врачи не смогли его спасти. Именно эта, оборвавшаяся по вине взрослых жизнь, кричит в строках песни.

Исполнение было настолько мощным, что заставило подняться зал в "Октябрьском".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время обстрела Спартака ранен военнослужащий ДНР
В Донецке горел роддом Вишневского
Погода в Донецке на неделю 5 - 11 августа 2019: дождей практически не будет, но зонтики прятать не стоит
В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ
Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»
В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей
ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины
У природы нет плохой погоды? Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший
Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов
В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом