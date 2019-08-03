В ДНР пройдет спортивный фестиваль с денежным призовым фондом
С 23 по 25 августа в ДНР пройдет открытый Республиканский спортивный фестиваль. В конце победителям соревнований вручат заслуженные призы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства молодежи, спорта и туризма ДНР.
— Соревнования будут проводиться по пяти видам спорта: бадминтон, дзюдо, мини-футбол, баскетбол 3 на 3 и флорбол. Мероприятие будет проходить на спортивных базах Донецка и Макеевки, — рассказали в пресс-службе министерства.
Победители соревнований получат денежные призы, а также кубки, грамоты, медали, памятные футболки и вымпелы. Кроме того на денежный приз также могут претендовать не только спортсмены-призеры, но и самые активные болельщики.
Для участия в спортивном фестивале сначала нужно пройти регистрацию. До 18 августа спортсмены должны отправить заявку со своим личными данными. Образец заявки прикреплен к сообщению пресс-службы.
ИСТОЧНИК KP.RU
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