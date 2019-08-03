Погода в Донецке сегодня: тепло и небольшой дождик

3 Авг. 07:54 2019-08-03T07:54:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Жаркие июльские дни в Донбассе неожиданно сменились почти осенней прохладой.

Сегодня 3 августа в Донецке будет облачный день и пасмурный вечер придут на смену ясному утру. Днем будет идти мелкий дождь, но к вечеру он закончится. Температура +24.

А вот жара к нам вернется только к концу будущей недели, но, конечно, температура уже не достигнет июльской. Поэтому можно наслаждаться приятным теплом.

В этот день почитается память преподобного Симеона и пророка Иезекииля. В народе Симеона называли Летопроводцем, поскольку он лето провожает. По поверью, лето должно закончиться после полудня. Наши предки заметили, каково третье число августа, таков и октябрь. А если этот день выдастся ветренным, то зима будет достаточно холодной.

ИСТОЧНИК KP.RU