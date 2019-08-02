2019-08-02T20:33:53+03:00
Политика

Свидетель: знаю точно – в тот день по Горловке стреляла первая минометная батарея 53-й бригады

Разорвавший контракт с ВСУ военнослужащий сообщил наименования подразделений, регулярно обстреливающих город ДНР
Дмитрий ВОЛОЧЕВСКИЙ
Поделиться:
После обстрела из минометов без электричества остались несколько районов Горловки. Фото: Пресс-служба штаба ООСПосле обстрела из минометов без электричества остались несколько районов Горловки. Фото: Пресс-служба штаба ООС
Изменить размер текста:

- Обстрел Горловки велся из района Зайцево, работала первая минометная батарея бригадной артиллерийской группы 53-й бригады. Это 3 июля. Первого числа (июля) та же группа отработала 120-мм минами, — рассказал солдат 53-й отдельной механизированной бригады, позвонивший на «горячую линию» правоохранительных органов ДНР.

Выяснилось, что обратившийся на «горячую линию» разорвал контракт с ВСУ по причине издевательств командиров, ужасных условий несения службы и невыплаты положенных за выполнение боевых задач денежных надбавок.

Военнослужащий ВСУ сообщил, что 1 и 3 июля подразделения 53-й бригады совершили несколько обстрелов территории ДНР из 82-мм и 120-мм минометов с применением боеприпасов осколочно-фугасного типа. Тогда, в частности, повреждения получила высоковольтная линия и обесточенными оказались несколько районов Горловки.

Кроме того, военнослужащий рассказал, что 3 июля подразделения бригадной артиллерийской группы 53-й бригады наносили удары по ДНР из самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» калибром 122 мм и «Акация» калибром 152 мм. Били по районам Железной Балки и Никитовскому району Горловки.

6 июля минометный огонь по району населенных пунктов Железная Балка и Широкая Балка наносили военнослужащие 2-й минометной батареи 53-й бригады, дислоцированные в поселке Новгородское города Дзержинск (после переименования – Торецк). Применялись минометы 120-мм калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во время обстрела Спартака ранен военнослужащий ДНР
В Донецке горел роддом Вишневского
Погода в Донецке на неделю 5 - 11 августа 2019: дождей практически не будет, но зонтики прятать не стоит
В ДНР запустили онлайн-сервис для записи в очередь за паспортами РФ
Украинские военные режут на металл оборудование шахты «Бутовка-Донецкая»
В ЛНР «накрыли» нарколабораторию, изъяв «зелья» больше чем на миллион рублей
ДТП в ДНР с 3 по 4 августа: три человека погибли, еще - 11 пострадали
В Стаханове на крыше здания нашли труп мужчины
У природы нет плохой погоды? Из-за сильного дождя в Горловке обвалились деревья, повреждены кровли домов, есть пострадавший
Непогода в ДНР: без электричества остались больше 5000 абонентов
В 16 городах ДНР появятся дополнительные пандусы для инвалидов
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки дважды нарушили перемирие, обстреляв Донецк и Горловку
Небоевые потери ВСУ: В новобранца выстрелили из гранатомета сослуживцы
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
В Донецком ботаническом саду зацвели цветы-сомбреро
Украинские спецслужбы удерживают 253 сторонников ДНР
Бизнес на войне: националистический полк нанес артудар по Горловке
На севере Горловки ранен военнослужащий ДНР
В Донецке убит сын бывшего министра транспорта Егор Андриенко
ВСУ размещают бронетехнику прямо среди жилых домов в Золотом