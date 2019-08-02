Свидетель: знаю точно – в тот день по Горловке стреляла первая минометная батарея 53-й бригады

2 Авг. 20:33 2019-08-02T20:33:53+03:00

После обстрела из минометов без электричества остались несколько районов Горловки. Фото: Пресс-служба штаба ООС

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- Обстрел Горловки велся из района Зайцево, работала первая минометная батарея бригадной артиллерийской группы 53-й бригады. Это 3 июля. Первого числа (июля) та же группа отработала 120-мм минами, — рассказал солдат 53-й отдельной механизированной бригады, позвонивший на «горячую линию» правоохранительных органов ДНР.

Выяснилось, что обратившийся на «горячую линию» разорвал контракт с ВСУ по причине издевательств командиров, ужасных условий несения службы и невыплаты положенных за выполнение боевых задач денежных надбавок.

Военнослужащий ВСУ сообщил, что 1 и 3 июля подразделения 53-й бригады совершили несколько обстрелов территории ДНР из 82-мм и 120-мм минометов с применением боеприпасов осколочно-фугасного типа. Тогда, в частности, повреждения получила высоковольтная линия и обесточенными оказались несколько районов Горловки.

Кроме того, военнослужащий рассказал, что 3 июля подразделения бригадной артиллерийской группы 53-й бригады наносили удары по ДНР из самоходных артиллерийских гаубиц «Гвоздика» калибром 122 мм и «Акация» калибром 152 мм. Били по районам Железной Балки и Никитовскому району Горловки.

6 июля минометный огонь по району населенных пунктов Железная Балка и Широкая Балка наносили военнослужащие 2-й минометной батареи 53-й бригады, дислоцированные в поселке Новгородское города Дзержинск (после переименования – Торецк). Применялись минометы 120-мм калибра.

ИСТОЧНИК KP.RU