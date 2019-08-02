В 16 городах ДНР обустроят пандусы для инвалидов

2 Авг. 19:17 2019-08-02T23:03:32+03:00

Они будут находиться в учреждениях органов власти, культуры, больницах и почтовых отделениях

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В ближайшее время в Республике планируют обустроить пандусы для инвалидов и других маломобильных групп населения.

- Министерством строительства и ЖКХ собрана информация от 16 населенных пунктов Республики о наиболее актуальных местах установки пандусов в этих городах. Уже произведены расчёты по 46 объектам инфраструктуры, в первую очередь нуждающимся в устройстве пандусов. В основном это учреждения органов власти, больницы, почтовые отделения, учреждения культуры и иные подобные организации, - сегодня сообщил директор департамента территориального развития Министерства строительства и ЖКХ Леонид Сёмченков.

Он отметил, что из-за боевых действий увеличилось количество людей, нуждающихся в специализированном доступе к объектам социальной и бытовой инфраструктуры.

В дальнейшем собранные материалы будут использованы при реализации мероприятий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры.

ИСТОЧНИК KP.RU