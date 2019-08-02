Коллекционеры на старт! Новый талончик в транспорт будет посвящен 150-летнему юбилею Донецка
С 15 августа КП «Донэлектроавтотранс» начинает реализацию талона, дизайн которого будет приурочен к 150-летию Донецка.
А вы знаете, что предыдущее имя города - Сталино, было присвоено не в честь "отца народов" - Иосифа Сталина? На самом деле город действительно назвали в честь вождя, но другого. В 1924г. после смерти Ленина, исполком Юзовки решает, что символом, характеризующим великого вождя – будет «Сталь» и переименовывают город Юзовку в Сталино. Оказывается, в этом же году, когда Юзовку переименовывали в Сталино и определялись с названием, город пару недель назывался Троцк.
Может это и определило характер дончан – прямой, сильный, открытый, гордый? Которых не в силах согнуть ни предательство бывших земляков, ни обстрелы, ни безальтернативные Минские соглашения. Город, несмотря на все испытания, готовится к своему юбилею.
А вспомнить все это можно, купив талончик в общественный транспорт Донецка и всего за 3 рубля прокатившись по его улицам и улочкам, почувствовать ту нежность, которую испытывают к своему городу дончане.
ИСТОЧНИК KP.RU