2019-08-02T12:28:40+03:00
Общество

Коллекционеры на старт! Новый талончик в транспорт будет посвящен 150-летнему юбилею Донецка

Город отметит свой день рождения в последнее воскресенье августа
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Талон поступит в продажу с 15 августа. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"Талон поступит в продажу с 15 августа. Фото: КП "Донэлектроавтотранс"
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С 15 августа КП «Донэлектроавтотранс» начинает реализацию талона, дизайн которого будет приурочен к 150-летию Донецка.

А вы знаете, что предыдущее имя города - Сталино, было присвоено не в честь "отца народов" - Иосифа Сталина? На самом деле город действительно назвали в честь вождя, но другого. В 1924г. после смерти Ленина, исполком Юзовки решает, что символом, характеризующим великого вождя – будет «Сталь» и переименовывают город Юзовку в Сталино. Оказывается, в этом же году, когда Юзовку переименовывали в Сталино и определялись с названием, город пару недель назывался Троцк.

Может это и определило характер дончан – прямой, сильный, открытый, гордый? Которых не в силах согнуть ни предательство бывших земляков, ни обстрелы, ни безальтернативные Минские соглашения. Город, несмотря на все испытания, готовится к своему юбилею.

А вспомнить все это можно, купив талончик в общественный транспорт Донецка и всего за 3 рубля прокатившись по его улицам и улочкам, почувствовать ту нежность, которую испытывают к своему городу дончане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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