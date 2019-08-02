2019-08-02T11:08:27+03:00
Политика

Обстрелы республик Донбасса: под огнем ВСУ оказались Донецк, Сосновское, Куликово и Золотое-5

За минувшие сутки киевские силовики четыре раза нарушили режим прекращения огня
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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По югу ДНР украинские военные стреляли из миномета. Фото: пресс-служба штаба ООСПо югу ДНР украинские военные стреляли из миномета. Фото: пресс-служба штаба ООС
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Сегодня в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что за истекшие сутки ВСУ трижды нарушали Минские соглашения и договоренности о перемирии. На Донецком направлении 1 раз применялось крупнокалиберное стрелковое оружие и 1 раз - обычное стрелковое оружие.

На Мариупольском направлении украинские военные стреляли из минометов калибром 120 мм – выпустили 2 мины, а также из СПГ – 1 граната.

В зоне обстрела оказались Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Сосновское и Куликово.

Кроме того, в 14:05 ВФУ применили ударный БПЛА в районе села Октябрь, сбросив 3 взрывных устройства на позиции Народной милиции ДНР. В результате трое военнослужащих получили ранения различной степени тяжести. При попытке возврата БПЛА на место дислокации он был сбит. Осмотр БПЛА выявил факт его дооборудования креплениями для взрывных устройств.

А в зоне ответственности ЛНР обстрелу подвергся район Золотого-5. Огонь велся из стрелкового оружия. Об этом сегодня сообщили в Народной милиции Республики.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

ИСТОЧНИК KP.RU

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