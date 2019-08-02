2019-08-02T09:26:47+03:00
Политика

В Макеевке за сутки на пожарах погибли трое жителей

Горели дома в Горняцком и Червоногвардейском районах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Часто пожары в домах возникают из-за курения жителей в постели. Фото: 1rnd.ruЧасто пожары в домах возникают из-за курения жителей в постели. Фото: 1rnd.ru
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Пожар в двухэтажном многоквартирном доме на улице Котовского Горняцкого района вспыхнул 1 августа, где-то в 23.30. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС ДНР.

- Горела квартира на втором этаже, в результате пожара погибли два человека, - говорится в сообщении. - Огнем уничтожены мебель и вещи в спальне на площади 12 кв.м и в зале на площади 10 кв.м. Повреждены 2 оконных и 2 дверных блока. Причина пожара устанавливается.

От МЧС ДНР привлекались оперативная группа ЦУКС, 6 единиц техники, 22 человека личного состава.

Кстати, утром 1 августа горела квартира в пятиэтажном доме на улице Токарева в Червоногвардейском районе Макеевки. В результате пожара погиб мужчина 1947 года рождения. Огнем уничтожены мебель на площади 2 кв. м, телевизор, оконный блок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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