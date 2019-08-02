Погода на день в Луганске: 2 августа без существенных осадков, до + 24 градусов

СЕГОДНЯ 07:24 2019-08-02T07:24:29+03:00

В Луганске будет облачно, с прояснениями. Фото: vk.com/lugansk_city

Ожидается северо-западный ветер - до 12 метров в секунду

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- 2 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.

Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.

Время восхода солнца в столице ЛНР 2 августа – 04.20, время захода – 20.36. Продолжительность светового дня составит 16 часов 16 минут.

По предварительному прогнозу, 3 августа существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. 4 августа в связи с выходом южного циклона пройдут кратковременные дожди с грозами, температурный фон понизится на 1-3 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU