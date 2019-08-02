Погода на день в Луганске: 2 августа без существенных осадков, до + 24 градусов
- 2 августа на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ночью местами слабый туман, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 9-14, днем 19-24 градуса тепла, - сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
В Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 9-11 градусов выше нуля, днем – 20-22 градуса тепла.
В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 12-14 градусов ночью и 19-21 градус тепла днем.
Температуру в Перевальске, Стаханове и Первомайске синоптики прогнозируют от плюс 10-12 градусов ночью до 20-22 градусов тепла днем.
Время восхода солнца в столице ЛНР 2 августа – 04.20, время захода – 20.36. Продолжительность светового дня составит 16 часов 16 минут.
По предварительному прогнозу, 3 августа существенных осадков не ожидается, температурный фон существенно не изменится. 4 августа в связи с выходом южного циклона пройдут кратковременные дожди с грозами, температурный фон понизится на 1-3 градуса.
ИСТОЧНИК KP.RU