2019-08-02T07:02:20+03:00
Политика

Погода на день в Донецке: 2 августа небо затянет облаками, прохладно, до +21

Осадков синоптики не прогнозируют
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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С Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долгоС Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долгоФото: Юрий СОБОЛЕВ
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В пятницу, 2 августа в Донецке и Донецкой Народной Республике солнце будет редко показываться из-за облаков. При этом осадков не ожидается.

Утром столбики термометров будут находиться в пределах от +13 до +17 градусов. Днем температура воздуха составит +20... +21. Вечером ожидается 18-20 градусов выше нуля.

В течение суток ветер будет дуть в северном и северо-западном направлениях. Скорость воздушных масс составит от 2 до 4 м/с.

Народный прогноз погоды: 2 августа почитается память святого пророка Илии. В народе считается, что с Ильина дня идет поворот на осень, хотя жаркое лето может простоять еще долго. В это время устанавливается умеренное тепло. Световой день идет на убыль, а ночи на прибавление. Если в этот день бывает глухой гром — к тихому дождю, гром гулкий — к ливню, гром беспрерывный — будет град; гром гремит долго и не резко — к ненастью, если же отрывисто и непродолжительно — будет ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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