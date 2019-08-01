Сотрудники МЧС ЛНР начали работу по разминированию моста в Станице Луганской
Об этом сообщили в представительстве Республики в СЦКК
Фото: СЦКК
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- Специалистами МЧС Луганской Народной Республики при координации представительства ЛНР в СЦКК начаты работы по проверке местности в районе моста и прилегающей к нему территории, - сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
Такие работы проводятся перед согласованным ЛНР и Украиной восстановлением моста в Станице Луганской.
После исследования время работы пропускного пункта будет ограничено. О времени приостановки работы пункта пропуска гражданское население будет уведомляться представительством ЛНР в СЦКК и через средства массовой информации.
ИСТОЧНИК KP.RU