НМ ДНР: Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта

1 Авг. 22:33 2019-08-01T22:33:17+03:00

Оборонное ведомство Республики обратилось к международным наблюдателям с просьбой повлиять на Украину

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что оборонное ведомство Республики обратилось к международным наблюдателям с просьбой оказать давление на украинскую сторону.

- Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, а международных наблюдателей просим проявить настойчивость и добиться от Украины соблюдения действующих договоренностей, - сказал Даниил Безсонов.

Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции полностью соблюдают перемирие.

ИСТОЧНИК KP.RU