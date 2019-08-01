НМ ДНР: Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта
Оборонное ведомство Республики обратилось к международным наблюдателям с просьбой повлиять на Украину
Фото: sharknews.ru
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов заявил, что оборонное ведомство Республики обратилось к международным наблюдателям с просьбой оказать давление на украинскую сторону.
- Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, а международных наблюдателей просим проявить настойчивость и добиться от Украины соблюдения действующих договоренностей, - сказал Даниил Безсонов.
Он подчеркнул, что подразделения Народной милиции полностью соблюдают перемирие.
ИСТОЧНИК KP.RU