Где в ДНР пройдут школьные ярмарки

1 Авг. 22:32 2019-08-01T22:32:04+03:00

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С начала августа в городах и районах Республики будут проходить массовые школьные ярмарки. На них можно будет купить школьные принадлежности по стоимости производителя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

- 1 августа в пяти населенных пунктах Республике прошли первые школьные ярмарки, а именно: в городе Енакиево, Харцызске, Торезе, а также в Амвросиевском и Старобешевском районах, — говорится в сообщении пресс-службы.

В Донецке школьные ярмарки откроются 15 августа.

Работать ярмарки будут до сентября месяца. На некоторых местах они будут работать еженедельно с понедельника по пятницу, на других – продавцы будут приезжать в строго отведенное время.

«Комсомолка» публикует полный список адресов, где будут проходить масштабные школьные ярмарки. В списке также есть дни и время работы продавцов.

В списке находится 16 торговых точек. Фото: mpt-dnr.ru

В списке находится 16 торговых точек. Фото: mpt-dnr.ru

В списке находится 16 торговых точек. Фото: mpt-dnr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU