Где в ДНР пройдут школьные ярмарки
С начала августа в городах и районах Республики будут проходить массовые школьные ярмарки. На них можно будет купить школьные принадлежности по стоимости производителя. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.
- 1 августа в пяти населенных пунктах Республике прошли первые школьные ярмарки, а именно: в городе Енакиево, Харцызске, Торезе, а также в Амвросиевском и Старобешевском районах, — говорится в сообщении пресс-службы.
В Донецке школьные ярмарки откроются 15 августа.
Работать ярмарки будут до сентября месяца. На некоторых местах они будут работать еженедельно с понедельника по пятницу, на других – продавцы будут приезжать в строго отведенное время.
«Комсомолка» публикует полный список адресов, где будут проходить масштабные школьные ярмарки. В списке также есть дни и время работы продавцов.
В списке находится 16 торговых точек. Фото: mpt-dnr.ru
В списке находится 16 торговых точек. Фото: mpt-dnr.ru
В списке находится 16 торговых точек. Фото: mpt-dnr.ru
ИСТОЧНИК KP.RU
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