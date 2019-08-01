Бойцы Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник
Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что военнослужащие ДНР сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.
- Он вел разведку вблизи района разведения сил и средств в селе Петровское Старобешевского района, - сообщил Безсонов.
С помощью БПЛА солдаты украинской армии корректировали огонь.
- Вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин села Петровское из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские силовики пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник, - рассказал начальник пресс-службы НМ ДНР.
ИСТОЧНИК KP.RU