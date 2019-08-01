2019-08-01T15:43:12+03:00
Политика

Бойцы Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник

БПЛА вел разведку около поселка Петровское
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: НМ ДНРФото: НМ ДНР
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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что военнослужащие ДНР сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

- Он вел разведку вблизи района разведения сил и средств в селе Петровское Старобешевского района, - сообщил Безсонов.

С помощью БПЛА солдаты украинской армии корректировали огонь.

- Вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин села Петровское из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские силовики пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник, - рассказал начальник пресс-службы НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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