Бойцы Народной милиции ДНР сбили украинский беспилотник

СЕГОДНЯ 15:43 2019-08-01T15:43:12+03:00

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Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщил, что военнослужащие ДНР сбили беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины.

- Он вел разведку вблизи района разведения сил и средств в селе Петровское Старобешевского района, - сообщил Безсонов.

С помощью БПЛА солдаты украинской армии корректировали огонь.

- Вчера в ходе 20-минутного обстрела окраин села Петровское из вооружения БМП, автоматических гранатометов и стрелкового оружия украинские силовики пытались вести разведку с использованием беспилотного летательного аппарата. Однако наши защитники не позволили этого сделать и уничтожили беспилотник, - рассказал начальник пресс-службы НМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU