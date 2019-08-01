2019-08-01T16:57:23+03:00
Политика

Район пропускного пункта «Станица Луганская» разминируют

ЛНР и Украина договорились разминировать прилегающую к мосту территорию у Станицы Луганской
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: news247.com.uaФото: news247.com.ua
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Министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего сообщил, что представители Республики и Украины на переговорах в Минске договорились разминировать территорию около моста у Станицы Луганской.

– Мы договорились проводить эти мероприятия параллельно – ЛНР непосредственно на участке обрушенного пролёта моста и на дистанцию в 125 метров от него по бокам и в сторону реки, а Украина – вдоль дороги, так же на 125 метров по её обочинам и от края разлома моста, – рассказал Владислав Дейнего.

Разминирование будет проходить по несколько часов в день.

– Кроме того, нам удалось добиться от представителей Украины понимания необходимости проводить ремонт обрушенного пролёта моста без остановки пропуска людей. И украинская сторона работает над поиском технического решения, позволяющего это сделать. Так что, вероятно, нам удастся, одновременно с украинской стороной, провести ремонт моста без остановки движения по нему, каждый в своей зоне ответственности, которые были определены ещё на предыдущем заседании, – добавил министр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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