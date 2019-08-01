Куда солдаты ВСУ дели 80 иностранных аптечек

СЕГОДНЯ 14:42 2019-08-01T14:42:06+03:00

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Во время проверки в 14-й бригаде ВСУ комиссия оперативно-тактической группировки «Север» выявила пропажу 80 индивидуальных аптечек, которые были предоставлены иностранными государствами в качестве помощи. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- В связи с многочисленными жалобами военнослужащих 14-й бригады ВСУ 30 июля в зону ответственности соединения прибыл с проверкой командующий ОТГ «Север» генерал-майор Олег Микац, - говорит он. - В ходе проверки продовольственного и вещевого обеспечения военнослужащих, а также их бытовых условий были выявлены многочисленные нарушения.

В том числе комиссией медицинской службы, прибывшей в соединение 31 июля, была выявлена пропажа 80 индивидуальных аптечек, предоставленных иностранными государствами в качестве помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU