Украинская армия оборудовала новые позиции в Станице Луганской

СЕГОДНЯ 13:41 2019-08-01T13:41:49+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что ВСУ оборудовали новые позиции вблизи жилого дома в Станице Луганской.

- Пользуясь условиями перемирия, командование отдельных бригад ВСУ продолжает оборудование новых позиций, а также перегруппировку сил и средств, - сказал он.

Разведка оборонного ведомства ЛНР обнаружила новые позиции украинской армии.

- Нашей разведкой выявлены новые позиции украинских боевиков в зоне ответственности 25-й отдельной бригады ВСУ, оборудованные в 30 метрах от жилого здания в населенном пункте Станица Луганская, - отметил Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU