Украинская армия оборудовала новые позиции в Станице Луганской
Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР
Фото: rusdialog.ru
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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что ВСУ оборудовали новые позиции вблизи жилого дома в Станице Луганской.
- Пользуясь условиями перемирия, командование отдельных бригад ВСУ продолжает оборудование новых позиций, а также перегруппировку сил и средств, - сказал он.
Разведка оборонного ведомства ЛНР обнаружила новые позиции украинской армии.
- Нашей разведкой выявлены новые позиции украинских боевиков в зоне ответственности 25-й отдельной бригады ВСУ, оборудованные в 30 метрах от жилого здания в населенном пункте Станица Луганская, - отметил Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU