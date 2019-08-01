На большой сцене молодежного форума «МОРЕ» в Седово пройдет рэп-фестиваль

СЕГОДНЯ 11:43 2019-08-01T11:43:14+03:00

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В конце августа на берегу Азовского моря пройдет рэп-фестиваль, который является частью развлекательной программы на молодежном форуме «МОРЕ». Об этом сообщили сегодня в пресс-службе общественной организации «Молодая Республика».

— Наша общественная организация в рамках Года русского языка организовывает рэп-фестиваль, который пройдет на тематической смене «Я – Лидер» Республиканского образовательного форума молодежи «МОРЕ» с 21 по 23 августа, — рассказали в пресс-службе.

Для участия в фестивале организаторы форума приглашают рэперов со всей Республики. Чтобы выступить на большой сцене исполнитель должен сначала пройти онлайн отбор. Для этого он должен записать видео со своей начиткой и разместить его в официальной группе «Молодая Республика».

Именно по этому видео организаторы будут отбирать рэперов, которые выступят в фестивале. Поэтом обязательно нужно указать в описании к видео свое имя и фамилию. А в названии поставить специальный хэштег #МРэп.

Отправить видео нужно до 15 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU