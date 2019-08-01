2019-08-01T10:29:36+03:00
Политика

ВСУ выпустили по ДНР 28 боеприпасов

Об этом сообщили в СЦКК
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что за прошедшие сутки ВСУ семь раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 28 боеприпасов.

- По обстрелов оказалось Донецкое направление: минометы 82 миллиметра – 1 раз (1 мина); РПГ/СПГ –4 гранаты; стрелковое оружие – 2 раза, - говорят в СЦКК. - Мариупольское направление: БМП/БТР – 1 раз (8 выстрелов); АГС – 15 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 3 раза.

В зоне обстрела со стороны ВФУ оказались Ясиноватая, Донецк (Вольво-центр, пос. ш-ты «Трудовская»), Петровское, Стыла, Украинское, Саханка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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