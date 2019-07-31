ВСУ открыли огонь по участку разведения сил и средств в Петровском

31 Июль 22:37 2019-07-31T22:39:00+03:00

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ВСУ обстреляли участок разведения сил и средств в районе села Петровское (Старобешевский район). Об этом сообщили в Управлении Народной милиции.

- Несмотря на заверения украинских политиков и общественных деятелей в Минске о приверженности Украины мирному урегулированию конфликта на Донбассе, их вооруженные формирования продолжают провоцировать военнослужащих Народной милиции ДНР на ответный огонь. В 19.30 боевики 88-го батальона 35-й бригады морской пехоты в течение 20 минут вели провокационный обстрел окраин села Петровского, - сказали в Управлении Народной милиции.

По селу пятнадцать раз выстрелили из БМП, столько же - из гранатометов, также вели огонь и из стрелкового оружия. Помимо этого, в 20.20 ВСУ обстреляли Трудовские на западе Донецка.

- Во всех случаях наши защитники на провокации не поддавались и придерживались действующего перемирия. Мы требуем от украинской стороны прекратить провокации, направленные на эскалацию конфликта, которые также могут привести к жертвам среди мирного населения, - подчеркнули в УНМ ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU