Кобцева: Киев согласился согласовывать с ЛНР все шаги по ремонту моста у Станицы

31 Июль 20:39 2019-07-31T20:39:35+03:00

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Киев в ходе сегодняшней встречи участников гуманитарной подгруппы Контактной группы в Минске согласился согласовывать с ЛНР все шаги по ремонту разрушенного украинскими силовиками моста через реку Северский Донец у Станицы Луганской. Об этом ЛИЦ сообщила представитель Республики в гуманитарной подгруппе, руководитель рабочей группы ЛНР по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Договорились, что шаги каждой из сторон, которые намерены делать по мосту у Станицы Луганской, обязательно согласовывать с другой стороной, - сказала она.

Кобцева рассказала о том, что, «по договоренностям, достигнутых 17 июля на предыдущей встрече в Минске, в рамках проведения ремонтных работ на мосту - в зоне ответственности Луганской Народной Республики это уцелевшая часть моста, а в зоне ответственности Украины это разрушенный пролет - в течение 10 дней Луганск и Украина должны были представить свои предложения по ремонту моста каждый в своей зоне ответственности.

- Луганск письменно выслал, а Украина - нет. Сегодня Украина представила это в виде презентации. Мы настояли на том, чтобы это было тоже предоставлено в письменном виде, - сказала представитель ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU