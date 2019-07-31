2019-07-31T19:33:52+03:00
Политика

КПП «Гнутово» закрыт из-за детонации мин

ЧП произошло из-за подрывов украинских вояк, пытавшихся сымитировать обстрелы ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
КПП «Гнутово» закрыт из-за детонации мин. Фото: antikor.com.uaКПП «Гнутово» закрыт из-за детонации мин. Фото: antikor.com.ua
Изменить размер текста:

Пожар, возникший по вине украинских военных в поле на линии соприкосновения, привел к детонации мин возле КПП «Гнутово». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Огонь распространился и достиг района пункта пропуска «Гнутово». В результате начали взрываться украинские мины, установленные в нарушении Минских соглашений и международных конвенций вокруг пункта пропуска, - сообщили в УНМ ДНР.

Причина пожара - организованная украинскими боевиками сегодня серия имитирующих подрывов. Наблюдателями ДНР на Мариупольском направлении было зафиксировано, что в районе Водяного украинскими инженерными подразделениями осуществлена серия управляемых подрывов в тылу украинских позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Проводимые инженерами действия фиксировались прибывшими на позиции журналистами телеканала «ICTV».

На данный момент пожар не тушат, а КПП «Гнутово» закрыт на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с водоснабжением в Донбассе критическая: Киев на заседании в Минске раскрыл данные о финансовом положении компании «Вода Донбасса»
ВСУ в шести километрах от передовой провели ротацию танковой роты
Украинские диверсанты собрались установить новые минные ограждения под Донецком
Глава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины
Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Телеканал «ICTV» фабрикует новые «доказательства» обстрелов со стороны Республики
Морозова: Подгруппа по гумвопросам открыла переговоры в Минске
В Седово туристов унесло в море на катамаране
Воинам незалежной приказано вызывать огонь на себя
В Донецком ботаническом саду расцвел уникальный цветок из Японии
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»
Денис Пушилин ужесточит контроль за подготовкой к зиме
В Макеевке пройдет неделя кино, посвященная Ханжонкову
В ЛНР начали восстанавливать жилые дома, поврежденные украинской армией
За прошедшую неделю более полутора тысяч жителей ДНР стали гражданами Российской Федерации
В Алчевске в пруду утонула 36-летняя женщина
Минздрав ДНР получило вакцины БЦЖ, АКДС, от полиомиелита, кори и бешенства
В бригаде ВСУ снова выявлена огромная недостача боеприпасов и ГСМ
Две бутылки водки и разговоры о перемирии привели боевика ВСУ к подрыву на мине и ампутации ноги
В Попасной ВСУ разместили БМП между жилым домом и школой
Во второй половине дня в Донецке ожидается гроза, усиление ветра, град
В Азовском море - нашествие медуз
Волонтеры Донецка устроили праздник для детей с заболеваниями сердца
Украина круглосуточно следит за патрулями ОБСЕ с помощью беспилотников
За выходные в Республике два человека погибли в авариях
Правительство ДНР потратит без малого 50 миллионов рублей на строительство нового КПВВ "Еленовка"