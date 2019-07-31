КПП «Гнутово» закрыт из-за детонации мин

СЕГОДНЯ 19:08 2019-07-31T19:33:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Пожар, возникший по вине украинских военных в поле на линии соприкосновения, привел к детонации мин возле КПП «Гнутово». Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Республики.

- Огонь распространился и достиг района пункта пропуска «Гнутово». В результате начали взрываться украинские мины, установленные в нарушении Минских соглашений и международных конвенций вокруг пункта пропуска, - сообщили в УНМ ДНР.

Причина пожара - организованная украинскими боевиками сегодня серия имитирующих подрывов. Наблюдателями ДНР на Мариупольском направлении было зафиксировано, что в районе Водяного украинскими инженерными подразделениями осуществлена серия управляемых подрывов в тылу украинских позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Проводимые инженерами действия фиксировались прибывшими на позиции журналистами телеканала «ICTV».

На данный момент пожар не тушат, а КПП «Гнутово» закрыт на неопределенный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU