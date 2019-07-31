2019-07-31T18:35:02+03:00
Общество

Ситуация с водоснабжением в Донбассе критическая: Киев на заседании в Минске раскрыл данные о финансовом положении компании «Вода Донбасса»

Об этом сообщили в МИД ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Никонорова: Ситуация с водоснабжением в Донбассе критическая. Фото: МИД ДНРНиконорова: Ситуация с водоснабжением в Донбассе критическая. Фото: МИД ДНР
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Сегодня, 31 июля, представители Киева огласили на переговорах экономической подгруппы часть финансовой информации о состоянии работающего как в ДНР, так на Украине коммунального предприятия «Компания «Вода Донбасса». Об этом ДАН сообщила министр иностранных дел ДНР, полномочный представитель Республики в Контактной группе Наталья Никонорова.

По итогам встречи экономической подгруппы в Минске 19 июля представители Киева согласились представить данные о положении работающего в украинской юрисдикции предприятия для последующей его всесторонней оценки.

- К сегодняшнему заседанию украинская сторона прислала давно обещанную информацию о финансовой деятельности КП «Компания «Вода Донбасса», которая должна была послужить отправной точкой для дальнейшей совместной проработки механизмов эффективного управления компанией, - сказала Никонорова.

Вместе с тем полпред подчеркнула, что предоставленных данных недостаточно, в частности, для обсуждаемой встречи экспертов сторон.

- Украинские переговорщики довольно формально отнеслись к необходимым действиям для разрешения накопившихся проблем, но, в очередной раз, пообещали проработать наши замечания и детализировать данные до встречи экспертов, – добавила Никонорова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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