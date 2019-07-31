2019-07-31T16:34:47+03:00
Политика

ВСУ в шести километрах от передовой провели ротацию танковой роты

Таковы данные разведки
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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ВСУ в шести километрах от передовой провели ротацию танковой роты. Фото: Минобороны Украины/ФейсбукВСУ в шести километрах от передовой провели ротацию танковой роты. Фото: Минобороны Украины/Фейсбук
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Украинская сторона, пользуясь действующим «перемирием», проводит ротацию своих подразделений у линии боевого разграничения. Об этом сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Так, по имеющейся у нас информации, 26 июля 92-я механизированная бригада провела ротацию танковой роты, находящейся в населенном пункте Сухая Балка. Процесс ротации был зафиксирован наблюдателями ОБСЕ, о чем говорится в их отчете. Хотелось бы отметить, что Сухая Балка находится в шести километрах от линии разграничения и нахождение там украинских танков является грубым нарушением Минских договоренностей в вопросах отвода техники, - рассказали в УНМ Республики.

Военные ДНР призывают международных наблюдателей проявить настойчивость и добиться от вооруженных формирований Украины отвода техники на установленные расстояния.

Напомним, за прошедшие сутки украинские боевики три раза открывали огонь по городам и селам Республики из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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