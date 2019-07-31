Украинские диверсанты собрались установить новые минные ограждения под Донецком
Украинские военные собираются заминировать подконтрольные Киеву прифронтовые поселки к северу от Донецка. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
- В зону ответственности 56-й мотопехотной бригады доставлены два универсальных минных заградителя, позволяющих минировать местность на расстоянии до 120 метров,- сказал он.
Безсонов добавил, что первоначально инженерная техника будет применена для минирования линии разграничения в районе Опытного и Песок. После этого универсальные минные заградители будут перемещены под Горловку, в зону ответственности 53-й бригады ВСУ.
Напомним, что 25 июля в горловском поселке Зайцево при подрыве на противопехотной мине погибла женщина. Мина была установлена украинскими диверсантами в ночь перед взрывом.
ИСТОЧНИК KP.RU