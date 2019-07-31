2019-07-31T15:47:42+03:00
Политика

Украинские диверсанты собрались установить новые минные ограждения под Донецком

Их планы раскрыл представитель Управления Народной милиции
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Безсонов: Диверсанты собрались установить новые минные ограждения под Донецком. Фото: news-front.infoБезсонов: Диверсанты собрались установить новые минные ограждения под Донецком. Фото: news-front.info
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Украинские военные собираются заминировать подконтрольные Киеву прифронтовые поселки к северу от Донецка. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

- В зону ответственности 56-й мотопехотной бригады доставлены два универсальных минных заградителя, позволяющих минировать местность на расстоянии до 120 метров,- сказал он.

Безсонов добавил, что первоначально инженерная техника будет применена для минирования линии разграничения в районе Опытного и Песок. После этого универсальные минные заградители будут перемещены под Горловку, в зону ответственности 53-й бригады ВСУ.

Напомним, что 25 июля в горловском поселке Зайцево при подрыве на противопехотной мине погибла женщина. Мина была установлена украинскими диверсантами в ночь перед взрывом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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