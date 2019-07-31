Глава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины
7 августа Глава ЛНР Леонид Пасечник проведёт прямую линию, во время которой ответит на вопросы жителей Украины.
Об этом 31 июля сообщил руководитель государства на своей странице в Twitter.
- Количество жалоб на невыносимые условия жизни на Украине, поступающих к нам, многократно возросло. И это не только проблемы беспредела украинских военных, но и социальные, бытовые и многие другие вопросы, - говорится в сообщении Леонида Ивановича.
Вопросы к главе можно задать по телефону: +38 (066) 824 46 04 или на электронную почту: live_glava_lnr@mail.ru
Отметим, что первую прямую линию с жителями Украины Леонид Пасечник провёл в конце марта 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU