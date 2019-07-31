2019-07-31T15:09:46+03:00
Политика

Глава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины

Об этом Леонид Пасечник сообщил на своей официальной странице в Twitter
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Глава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины. Фото: truthornot.infoГлава ЛНР проведет прямую линию с жителями Украины. Фото: truthornot.info
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7 августа Глава ЛНР Леонид Пасечник проведёт прямую линию, во время которой ответит на вопросы жителей Украины.

Об этом 31 июля сообщил руководитель государства на своей странице в Twitter.

- Количество жалоб на невыносимые условия жизни на Украине, поступающих к нам, многократно возросло. И это не только проблемы беспредела украинских военных, но и социальные, бытовые и многие другие вопросы, - говорится в сообщении Леонида Ивановича.

Вопросы к главе можно задать по телефону: +38 (066) 824 46 04 или на электронную почту: live_glava_lnr@mail.ru

Отметим, что первую прямую линию с жителями Украины Леонид Пасечник провёл в конце марта 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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