Экстренное заявление Народной милиции ДНР: Телеканал «ICTV» фабрикует новые «доказательства» обстрелов со стороны Республики

СЕГОДНЯ 13:43 2019-07-31T13:43:03+03:00

Об этом сообщили в УНМ ДНР

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Украинские военные организовали вблизи своих позиций под Мариуполем серию управляемых взрывов, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Об этом сегодня заявили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Украинская сторона продолжает создавать угрозу срыва, проходящей сегодня в Минске встречи Трехсторонней контактной группы, - сказали там. - С целью лживого обвинения нас в нарушении действующего перемирия, украинская сторона занимается явной фальсификацией доказательств.

Наблюдателями ДНР на Мариупольском направлении зафиксировано, что в районе Водяного украинскими инженерными подразделениями произведена серия управляемых подрывов в тылу украинских позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Проводимые инженерами действия фиксируются прибывшими на позиции журналистами украинского телеканала «ICTV».

- По нашим данным журналисты работают там с целью подготовки ложного видеорепортажа об обстрелах позиций 36-й бригады морской пехоты со стороны ДНР. В настоящее время в результате подрывов загорелось поле вблизи украинских позиций. Однако тушение поля украинскими боевиками не производится по причине его минирования, - рассказали в УНМ Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU