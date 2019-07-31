2019-07-31T12:21:13+03:00
Политика

Морозова: Подгруппа по гумвопросам открыла переговоры в Минске

Об этом сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Минске началось очередное заседание гуманитарной подгруппы. Фото ombudsmandnr.ruВ Минске началось очередное заседание гуманитарной подгруппы. Фото ombudsmandnr.ru
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В Минске началось очередное заседание гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе.

- В рамках повестки дня планируется обсудить вопросы организации поиска пропавших без вести и обмена удерживаемыми лицами. В частности, будет продолжена совместная работа по согласованию списков граждан, подлежащих передаче в ходе предстоящего обмена, - сообщили в аппарате Уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой.

По оперативным данным, украинской стороной удерживается 253 человека, в том числе 101, нахождение которых на территории Украины установлено и подтверждено, по 152-м информация отсутствует или уточняется. На сегодня в списке лиц, пропавших без вести, числится 461 человек, возможно, они находятся в украинском плену.

Представители республик Донбасса в очередной раз призовут Украину провести обмен пленными по формуле «всех установленных на всех установленных» в срочном порядке. Киевская сторона уже неоднократно нарушала процедуру обмена пленными, не выполняя ее в полном объеме или вовсе исключая из списка отдельных лиц. При этом ДНР не исключают любого формата поэтапного обмена пленными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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