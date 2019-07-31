2019-07-31T10:55:51+03:00
Политика

Воинам незалежной приказано вызывать огонь на себя

Если убьют, во всем обвинят Республики Донбасса
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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ФОТО : Штаб ООСФОТО : Штаб ООС
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Народная милиция ДНР предупреждает - Украина вербует отряды потенциальных покойников.

- По информации, полученной нашей разведкой командованием оккупационных сил разосланы указания в подчинённые соединения, находящиеся на передовой, о выделении из состава разведподразделений соединений мобильных групп с задачей ведения обстрелов территории нашей Республики с целью провокации наших защитников на ответный огонь, для последующего обвинения нас в нарушении перемирия и срыве, тем самым, проходящего в Минске очередного этапа переговоров Трёхсторонней контактной группы.

В настоящее время действия провокационной группы из состава разведчиков 56-й мотопехотной бригады зафиксировано на Донецком направлении, где украинские провокаторы в 8 утра выстрелив из СПГ, пытались вызвать нас на ответный огонь. Наши защитники не поддались на провокацию и продолжают придерживаться действующих договоренностей о перемирии, - заявил официальный представитель УНМ ДНР Даниил Безсонов.

Это значит, увы, что мира от незалежной не ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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