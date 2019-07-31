Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки три раза нарушили «перемирие»

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-31T10:20:13+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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ВСУ за минувшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв три села на юге ДНР. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение: Мариупольское направление: крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 3 раза, - сказал Якубов. - В зоне обстрела со стороны украинских военных оказались следующие населенные пункты: Октябрь, Коминтерново, Саханка.

Жертв среди мирных жителей, а также повреждений жилого фонда и объектов инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

В предыдущие сутки армия Киева выпустила по территории Донецкой Народной Республики 18 боеприпасов.

Напомним, что 21 июля в 00.01 в Донбассе вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU