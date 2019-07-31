Денис Пушилин ужесточит контроль за подготовкой к зиме

СЕГОДНЯ 09:47 2019-07-31T09:50:34+03:00

Об этом Глава ДНР сообщит на совещании с руководителями профильных министерств и ведомств

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Глава ДНР Денис Пушилин пообещал ужесточить контроль органов исполнительной власти во время подготовки к осенне-зимнему периоду в Республике. Об этом он заявил на совещании с руководителями профильных министерств и ведомств ДНР.

- Органы исполнительной власти должны делать все возможное, чтобы подготовка к осенне-зимнему сезону была эффективной, чтобы не повторялись ошибки, допущенные в прошлом году. Контроль за этим будет ужесточаться, - сказал Денис Пушилин.

Также он поручил правительству активизировать подготовку к холодам и организацию мероприятий на случай резкого ухудшения погодных условий зимой.

Денис Пушилин совещался с руководителями профильных министерств и ведомств ДНР в сферах жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, здравоохранения и транспорта. Сейчас подготовка к зиме - одна из самых важных тем.

ИСТОЧНИК KP.RU