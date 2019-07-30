В ЛНР начали восстанавливать жилые дома, поврежденные украинской армией

СЕГОДНЯ 19:44 2019-07-30T19:44:23+03:00

Напомним, что ВСУ уже больше недели не нарушает режим прекращения огня в Луганщине. Фото: censor.net.ua

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В ЛНР начали восстанавливать дома, которые пострадали в ходе обстрелов ВСУ. В рамках различных государственных программ всего были отремонтированы больше шести тысяч жилых домов. Об этом сегодня сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКЗ ЛНР Игорь Ометов.

— Всего на территории ЛНР в результате боевых действий повреждено порядка 13 тысяч индивидуальных жилых домостроений. В рамках государственных программ уже восстановлено 6194 дома, — отметил Игорь Ометов.

Также заместитель добавил, что восстановлением домов занимается не только государство. Сами собственники ремонтируют жилища из своего бюджета. Таким образом, уже отремонтировано уже 1188 домов. А те, у кого не хватает средств на ремонт, могут обратиться за поддержкой в гуманитарные организации.

— А при поддержке гуманитарных миссий полностью восстановлено 1498 домов и частично выполнены работы на 798 домах, — добавил Игорь Ометов.

ИСТОЧНИК KP.RU