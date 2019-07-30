2019-07-30T17:00:07+03:00
Общество

В Алчевске в пруду утонула 36-летняя женщина

Тело погибшей нашли на следующий день после происшествия
Екатерина Сорока
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По факту гибели ведется следствие. Фото: belev.bezformata.comПо факту гибели ведется следствие. Фото: belev.bezformata.com
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29 июля компания друзей отдыхала на пляже у пруда «Ящиковский». Одна из женщин отделилась от компании и пошла купаться. Она несколько раз прыгнула с высокой насыпи в воду. Но после очередного прыжка, женщина из воды не появилась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Друзья женщины пытались ее найти на дне пруда, но так и не смогли этого сделать. Поэтому они позвонили в соответствующие службы. Спасатели приехали только на следующее утро.

— 29 июля в 21.30 на линию 101 города Алчевска поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в пруду «Ящиковский» утонула местная жительница. На следующее утро к месту трагедии направилась поисково-маневренная группа аварийно-спасательного отряда министерства. В 12.09 тело 36-летней женщины было найдено на расстоянии семи метров от берега, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что о погибшей отзывались только положительно. Она была матерью двоих детей. Без родителя остались дети возрастом девять и десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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