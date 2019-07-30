В Алчевске в пруду утонула 36-летняя женщина

СЕГОДНЯ 17:00 2019-07-30T17:00:07+03:00

Изменить размер текста: A A

29 июля компания друзей отдыхала на пляже у пруда «Ящиковский». Одна из женщин отделилась от компании и пошла купаться. Она несколько раз прыгнула с высокой насыпи в воду. Но после очередного прыжка, женщина из воды не появилась. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

Друзья женщины пытались ее найти на дне пруда, но так и не смогли этого сделать. Поэтому они позвонили в соответствующие службы. Спасатели приехали только на следующее утро.

— 29 июля в 21.30 на линию 101 города Алчевска поступило сообщение от дежурного полиции о том, что в пруду «Ящиковский» утонула местная жительница. На следующее утро к месту трагедии направилась поисково-маневренная группа аварийно-спасательного отряда министерства. В 12.09 тело 36-летней женщины было найдено на расстоянии семи метров от берега, — говорится в сообщении.

Также в пресс-службе добавили, что о погибшей отзывались только положительно. Она была матерью двоих детей. Без родителя остались дети возрастом девять и десять лет.

ИСТОЧНИК KP.RU