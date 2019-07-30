2019-07-30T14:46:17+03:00
Общество

Волонтеры Донецка устроили праздник для детей с заболеваниями сердца

Эти дети живут и лечатся в специальном кардиоревматологическом санатории
Екатерина Сорока
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Провели праздник волонтеры-аниматоры из программы «Дети Республики». Фото: dan-news.infoПровели праздник волонтеры-аниматоры из программы «Дети Республики». Фото: dan-news.info
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В кардиоревматологическом санатории «Горизонт» круглый год живут и лечатся дети с заболеваниями сердца. Сегодня волонтеры решили устроить им праздник. Активисты приехали в санаторий, чтобы показать детям «Шоу мыльных пузырей» и занять их веселыми играми. Об этом сообщили на официальном сайте Республики.

— Сегодня мы помогли организовать праздник с мыльными пузырями и другими подвижными играми в санатории, где проходят лечение дети, страдающие вегетососудистой дистонией, нарушениями работы сердца, системы кровообращения. Особенное внимание уделяется маленьким гражданам из прифронтовых районов, которым в условиях военного времени как никогда необходимо физическое оздоровление и моральный отдых, — добавила депутат Народного совета ДНР Мария Пирогова.

Добавим, что ежегодно Республиканский кардиоревматологический санаторий «Горизонт» принимает детей со всей Донецкой Народной Республики, в том числе с прифронтовых районов. Сейчас лечение в санатории проходят дети возрастом от 6 до 16 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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