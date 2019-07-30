2019-07-30T13:31:53+03:00
Происшествия

За выходные в Республике два человека погибли в авариях

Еще пять человек получили травмы [фото]
Екатерина Сорока
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За выходные 42 водителя были лишены прав за вождение в нетрезвом видео. Фото: sb.byЗа выходные 42 водителя были лишены прав за вождение в нетрезвом видео. Фото: sb.by
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За выходные на дорогах Республики произошло 18 дорожно-транспортных происшествия. В результате ДТП погибли два человека, еще пять – получили травмы. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел ДНР.

— С 27 по 28 июля на дорогах Республики совершено семь дорожно-транспортных происшествий, в которых два человека погибли, пять получили телесные повреждения. Зарегистрировано 11 ДТП без пострадавших, в которых автотранспорт получил механические повреждения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что 27 июля в Енакиево водитель автомобиля «Skoda Fabia» во время поворота налево врезался в попутку «ВАЗ-21043». В результате происшествия водитель «Skoda» получил травмы, а его пассажирка скончалась на месте.

Также 28 июля ДТП произошло на автодороге «Енакиево-Харцызск». Водитель мопеда поворачивал налево и врезался в автомобиль «Mercedes», который двигался во встречном направлении. Водитель мопеда скончался по пути в больницу в машине скорой помощи.

Всего за выходные зафиксировано 326 фактов нарушений. Фото: mvddnr.ru

Всего за выходные зафиксировано 326 фактов нарушений. Фото: mvddnr.ru

На автомобиле «Skoda» полностью разбита передняя фара. Фото: mvddnr.ru

На автомобиле «Skoda» полностью разбита передняя фара. Фото: mvddnr.ru

Происшествие с автомобилем и мопедом произошло вблизи Ждановки. Фото: mvddnr.ru

Происшествие с автомобилем и мопедом произошло вблизи Ждановки. Фото: mvddnr.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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