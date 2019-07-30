Правительство ДНР потратит без малого 50 миллионов рублей на строительство нового КПВВ "Еленовка"

СЕГОДНЯ 11:57 2019-07-30T11:57:58+03:00

По образцу КПП "Еленовка" в ДНР планируют модернизировать еще два пункта пропуска. Фото: dnr-live.ru

Деньги на оплату строительства были взяты из республиканского бюджета

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На строительство нового контрольно-пропускного пункта в Еленовке правительство Республики выделило около 50 миллионов рублей. Деньги были взяты из республиканского бюджета. Об этом говорится в распоряжении Правительства ДНР от 25 июля.

— С целью обеспечения надлежащих условий для жителей ДНР при пересечении линии разграничения, осуществления пограничного, таможенного и других видов контроля лиц, транспортных средств, грузов и товаров постановляю министерству финансов обеспечить в 2019 году финансирование работ за счет Республиканского бюджета в размере 49 999 525 рублей, — говорится в тексте распоряжения.

Строительством нового КПВВ "Еленовка" занимается государственное предприятие "Стройресурс".

Ранее сообщалось, что строительство улучшенного КПП идет полным ходом. Рабочие забетонировали площадку, где будет находиться пункт пропуска, и теперь приступили к следующему этапу. Строительство планируют закончить через месяц.

ИСТОЧНИК KP.RU