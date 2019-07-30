2019-07-30T11:58:01+03:00
Политика

ВСУ обстреляли поселок Горловки из крупнокалиберного оружия

За прошедшие сутки ВСУ четыре раза нарушили "летнее перемирие"
Екатерина Сорока
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В Головском направлении два раза использовался миномет калибром 82 миллиметра. Фото: artv-news.ruВ Головском направлении два раза использовался миномет калибром 82 миллиметра. Фото: artv-news.ru
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За прошедшие сутки вооруженные силы Украины четыре раза нарушили "летнее перемирие". Боевики открыли огонь по населенным пунктам Горловки и Донецка. Об этом сегодня сообщили в Представительстве ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (поселок шахты шесть седьмых), Зайцево и Донецк (поселок шахты Трудовская), — говорится в сообщении.

Всего боевики ВСУ израсходовали 18 единиц боеприпасов. Среди них были снаряды для гранатомета и крупнокалиберного стрелкового оружия.

— Жертв среди мирных граждан и повреждений инфраструктуры на данный момент не зафиксировано, — добавили в Представительстве.

Также Представительство ЛНР в СЦКК сообщило, что за прошедшие сутки ВСУ не открывали огонь по территории Республики. Это уже восьмой день, когда украинские боевики соблюдают условия "летнего перемирия". Но делают они это только на территории Луганщины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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