День России объявлен выходным днем в ДНР

СЕГОДНЯ 09:40 2019-07-30T09:40:12+03:00

Указы вступили в силу в день их опубликования. Фото: novostidnja.ru

Так же Глава ДНР установил новую памятную дату в Республике - 15 февраля - день чествования интернационалистов

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29 июля Глава ДНР Денис Пушилин подписал новый указ об установлении памятной даты в Республике. Теперь каждое 15 февраля будет праздноваться "День чествования интернационалистов". Электронная версия приказа опубликована на официальном сайте Главы государства.

— Поддерживаю инициативу общественной организации и постановляю установить памятную дату – 15 февраля – Днем чествования участников боевых действий, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, — говорится в указе Главы Республики.

Также 29 июля Денис Пушилин подписал документ, где установлены даты, которые считаются нерабочими. Кроме уже известных религиозных праздников и других памятных дат, новый выходной день назначен на 12 июня – День России.

— При совпадении праздничного или нерабочего дня с выходным днем, выходной день переносится на следующий рабочий, после праздничного или нерабочего дня, — говорится во втором указе.

ИСТОЧНИК KP.RU