Главой ДНР продлен спецтариф на электричество: это касается домов без газоснабжения и горячего водоснабжения

СЕГОДНЯ 22:33 2019-07-29T22:37:12+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин подписал распоряжение о продлении срока действия специального тарифа на электричество для потребителей, оставшихся без газоснабжения и горячей воды в результате обстрелов. Об этом сообщили сегодня в пресс-службе руководителя страны.

- Распоряжением Главы ДНР № 236 от 29 июля 2019 года внесены изменения в Распоряжение № 215 от 28 июня 2018 года «О применении тарифа на электрическую энергию». Согласно документу продлевается по 31 декабря 2020 года срок действия применения специального тарифа на электрическую энергию для потребителей, проживающих в жилых домах, в которых отсутствует газоснабжение и централизованное горячее водоснабжение вследствие обстрелов, – сказано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что для данных потребителей применяется тариф как для домов с электроплитами.

Распоряжение подписано сегодня и вступило в силу с момента опубликования.

ИСТОЧНИК KP.RU