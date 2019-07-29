Фонд "Справедливая помощь Доктора Лизы" будет в ЛНР

СЕГОДНЯ 20:55 2019-07-29T20:55:57+03:00

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Глава ЛНР Леонид Пасечник встретился с руководством международной благотворительной общественной организации "Справедливая помощь Доктора Лизы". Гостям передали собранные реальные истории деток из ЛНР, с их не выдуманной болью.

- Это первый ваш визит, первая наша официальная встреча. Очень приятно, что вы прибыли к нам на территорию, - обратился Пасечник к представителям благотворительной организации. - Очень приятно, что вы столько приятного и полезного делаете для наших Республик. Я уверен, что наша встреча будет способствовать дальнейшему расширению нашего общения, нашего взаимодействия, что в общем и целом скажется на здоровье граждан нашей Республики.

Пасечник обсудил с гостями дальнейшее сотрудничество профильных ведомств ЛНР с благотворительной организацией и открытие представительства "Справедливой помощи Доктора Лизы" в Республике.

- Мы сделаем все возможное и невозможное, чтобы вы здесь у нас были. Я бы хотел, чтобы взаимодействие между нашим Министерством здравоохранения и вами, между представителем уполномоченного по правам ребенка было самым-самым тесным.

Исполнительный директор "Справедливой помощи Доктора Лизы" предложила отправлять медиков ЛНР на курсы повышения квалификации в Российскую Федерацию.

ИСТОЧНИК KP.RU