Дончан и крымчан надеются вернуть в Украину русскоговорящим зомбоящиком

СЕГОДНЯ 19:58 2019-07-29T19:58:57+03:00

Очередные возвращатели даже не подумали о реках, пролитой крови в Донбассе

Изменить размер текста: A A

Украина не оставляет попыток казаться белой и пушистой, демократичной и гуманной. Для этого все средства хороши, особенно те, что так приятно распилить предприимчивым люям. В Украине для усиления позиций государства в информационной борьбе необходимо создать всемирный русскоязычный канал. Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" сказал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

- У нас разработан вариант запуска украинского русскоязычного канала, которым мы сможем покрывать русскоговорящее население по всему миру, – сообщил он.

До этого, 2 июля, Зеленский говорил, что перед Украиной стоит "информационный вызов" – страна должна вернуть не только оккупированные территории, но и людей, которые там проживают.

- Они – украинцы, на каком бы языке они ни говорили, – сказал президент.

По его словам, Украина должна бороться как за умы украинцев на оккупированных территориях Донбасса и Крыма, так и за умы россиян на территории РФ.

В команде президента Владимира Зеленского хотят, чтобы это новый телеканал был государственным, отметил Тимошенко.

- Но мы договариваемся с частными каналами о передаче прав на использование их самого классного контента, – добавил замглавы Офиса президента.

ИСТОЧНИК KP.RU