Более 350 тысяч дончан изъявили желание получить паспорт ДНР
Миграционная служба ДНР приняла свыше 350 000 заявлений на получение гражданства Республики. Об этом сегодня сообщил журналистам в Донецке заместитель начальника миграционной службы Владимир Медведок.
- Уже подано по Республике порядка 350 000 заявлений на выдачу паспорта гражданина Донецкой Народной Республики», — сказал Медведок.
Он добавил, что в связи с увеличением числа обращений жителей по вопросам получения гражданства Республики, а также паспорта РФ в мае текущего года штат миграционной службы был расширен на 139 человек. В случае роста количества обратившихся количество сотрудников будет увеличено.
Ранее сегодня сообщалось, что только в этом месяце более 52 000 жителей встали в электронную очередь за паспортами РФ и ДНР. Из них свыше 38 000 желают получить гражданство Республики.
Также сегодня открылось новое здание аппарата миграционной службы, позволяющее принять свыше 300 человек в день.
ИСТОЧНИК KP.RU