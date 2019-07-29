Более 350 тысяч дончан изъявили желание получить паспорт ДНР

СЕГОДНЯ 18:09 2019-07-29T18:09:19+03:00

Штат миграционной службы был расширен на 139 человек

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Миграционная служба ДНР приняла свыше 350 000 заявлений на получение гражданства Республики. Об этом сегодня сообщил журналистам в Донецке заместитель начальника миграционной службы Владимир Медведок.

- Уже подано по Республике порядка 350 000 заявлений на выдачу паспорта гражданина Донецкой Народной Республики», — сказал Медведок.

Он добавил, что в связи с увеличением числа обращений жителей по вопросам получения гражданства Республики, а также паспорта РФ в мае текущего года штат миграционной службы был расширен на 139 человек. В случае роста количества обратившихся количество сотрудников будет увеличено.

Ранее сегодня сообщалось, что только в этом месяце более 52 000 жителей встали в электронную очередь за паспортами РФ и ДНР. Из них свыше 38 000 желают получить гражданство Республики.

Также сегодня открылось новое здание аппарата миграционной службы, позволяющее принять свыше 300 человек в день.

ИСТОЧНИК KP.RU