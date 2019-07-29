Какое оно это тотальное перемирие?

СЕГОДНЯ 17:56 2019-07-29T17:56:12+03:00

От перемены эпитетов перемирия сути своей не меняют. Фото: Русская Весна

Долгожданная тишина так и не наступила

Изменить размер текста: A A

Украинские боевики за неделю с момента вступления в силу новых договоренностей о перемирии выпустили по территории ДНР 26 боеприпасов. Об этом сегодня заявили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- С 22 по 28 июля со стороны вооруженных формирований Украины зафиксировано 27 нарушений режима прекращения огня. Выпущено 26 боеприпасов. Общая масса примененных по ДНР боеприпасов составила 0,07 тонны или 1,5 ящика, — сказано в заявлении.

По данным СЦКК, в указанный период противник выпустил по территории Республики 11 минометных мин калибра 120 и 82 мм.

Отметим, что в сводке не указывается количество выпущенных по территории ДНР боеприпасов калибра менее 12,7 мм.

Напомним, что 21 июля в 00:01 в Донбассе вступило в силу возобновленное обязательство по соблюдению всеобъемлющего, безусловного, устойчивого и бессрочного режима прекращения огня.

ИСТОЧНИК KP.RU