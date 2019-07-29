Стало известно, когда пройдет перепись населения в ДНР
Правительство ДНР утвердило проведение переписи населения с 1 по 14 октября 2019 года. Соответствующее постановление опубликовано сегодня на официальном сайте главного исполнительного органа.
- Провести с 1 по 14 октября 2019 года Республиканскую перепись населения 2019 года. Определить, что моментом, на который осуществляется сбор сведений о населении, является 00:00 01 октября 2019 года, — говорится в тексте постановления № 18-8.
Документом установлен предельный срок подведения итогов переписи – II квартал 2020 года.
Ответственность за подготовку, организацию, проведение переписи, а также обработку полученных сведений, подведение результатов и хранение переписных листов возложена на Главное управление статистики ДНР, за проведение переписи среди военнослужащих и членов их семей на закрытых воинских частях и предприятиях — МВД, МЧС, МГБ, РГСВО и УНМ Республики соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU