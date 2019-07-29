Переписка украинских командиров будет теперь под контролем

СЕГОДНЯ 15:17 2019-07-29T15:17:00+03:00

Никаких секретов от СБУ не останется. Фото: pixabay.com

Об этом позаботится специальное программное обеспечение

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Служба безопасности Украины будет контролировать все разговоры и всю переписку командиров украинских подразделений, находящихся вблизи линии соприкосновения. Об этом сегодня сообщил начальник пресс-службы УНМ ДНР Даниил Безсонов.

- Сотрудниками военной контрразведки СБУ изъяты средства мобильной связи у командного состава боевиков до командира батальона включительно с целью проверки использования интернет-мессенджеров, а также установки специального программного обеспечения, позволяющего полностью контролировать переговоры и переписку в режиме реального времени, — отметил Безсонов.

Он добавил, что следующим этапом станет аналогичная проверка командиров подразделений звена «рота — взвод» вдоль всей линии соприкосновения в Донбассе. Другие подробности уточняются.

Ранее Верховный суд ЛНР приговорил местного жителя к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ.

ИСТОЧНИК KP.RU