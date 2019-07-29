Шпионил с помощью Viber: житель ЛНР оказался агентом СБУ

СЕГОДНЯ 14:18 2019-07-29T15:13:33+03:00

Действия Секацкого суд квалифицировал как государственную измену в форме шпионажа. Фото: novorosinform.org

Его приговорили к 12 годам лишения свободы

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Житель Луганска Секацкий дал добровольное согласие на сотрудничество с иностранной спецслужбой, предоставляя ей сведения, составляющие государственную тайну, за денежное вознаграждение.

Верховный суд ЛНР приговорил его к 12 годам заключения за шпионаж в пользу СБУ. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства государственной безопасности (МГБ) ЛНР.

- Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 12 годам заключения агента СБУ под псевдонимом «Швед», — говорится в сообщении.

- Действуя в ущерб обороноспособности ЛНР, Секацкий осуществлял сбор и передачу данных о военных частях и военнослужащих Народной милиции ЛНР. Он также проводил фотографирование участков границы между ЛНР с Российской Федерацией, фиксировал прибытие колонн с гуманитарным грузом из России и посредством приложения Viber передавал списки государственных номеров автомобилей, — сообщили в МГБ Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU