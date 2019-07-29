Работа "Феникса" на юге ДНР восстановлена

СЕГОДНЯ 12:01 2019-07-29T12:01:52+03:00

Новоазовский, Тельмановский и Старобешевский районы снова со связью

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Работа сервисов республиканского оператора связи «Феникс» в трех районах на юге ДНР, нарушенная аварией на электрической подстанции, восстановлена в полном объеме. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе министерства связи ДНР.

- Авария на подстанции устранена, все сервисы абонентам Новоазовского, Тельмановского и Старобешевского районов предоставляются в полном объеме, – сказано в сообщении.

Как ранее сообщалось, из-за аварии на подстанции РЭК (110 кВт) у абонентов «Феникс» была возможна деградация сервисов в отдельных населенных пунктах указанных районов, вплоть до их полного пропадания при разряде батарей на базовых станциях.

К сожалению, в последнее время не только на юге ДНР происходят перебои со связью республиканского мобильного оператора. В Зугрэсе, Иловайске и близлежащих поселках у жителей постоянные проблемы с «Фениксом». А с мобильным Интернетом еще большие проблемы во многих местах Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU